Bursa'da otobüs şoförü tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplu taşıma aracında istediği yerde indirilmediğini iddia eden kişi, otobüsün sürücüsü İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçakladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplu taşıma aracında istediği yerde indirilmediğini iddia eden kişi, otobüsün sürücüsü İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçakladı.

Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi Odun Depoları mevkisinde yanında refakatçisi olmadan otobüse binmeye çalışan 17 yaşındaki zihinsel engelli yolcuyla şoför arasında tartışma çıktı.

Şoför tarafından "Refakatçin olmadan bindiremem, bunun hesabını veremem" diye uyarılan vatandaş, otobüsten indi.

Vatandaşın otobüsten indikten sonra küfür etmeye başlamasının ardından otobüs şoförü aşağıya indi ve sonrasında engelli vatandaş şoförü bıçakladı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alınırkan kavga anı, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.