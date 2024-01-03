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        Bursa'da otobüs şoförü tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplu taşıma aracında istediği yerde indirilmediğini iddia eden kişi, otobüsün sürücüsü İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:10
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        Bursa'da otobüs şoförü tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplu taşıma aracında istediği yerde indirilmediğini iddia eden kişi, otobüsün sürücüsü İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçakladı.

        Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi Odun Depoları mevkisinde yanında refakatçisi olmadan otobüse binmeye çalışan 17 yaşındaki zihinsel engelli yolcuyla şoför arasında tartışma çıktı.

        Şoför tarafından "Refakatçin olmadan bindiremem, bunun hesabını veremem" diye uyarılan vatandaş, otobüsten indi.

        Vatandaşın otobüsten indikten sonra küfür etmeye başlamasının ardından otobüs şoförü aşağıya indi ve sonrasında engelli vatandaş şoförü bıçakladı.

        Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli gözaltına alınırkan kavga anı, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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