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        Zihinsel engelli çocuk, refakatçisi olmadığı için kendisini otobüsten indiren şoförü bıçakladı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yanında refakatçisi olmadan halk otobüsüne binmek isteyen zihinsel engelli çocuk, 'Refakatçin olmadan bindiremem, bunun hesabını veremem' diyerek kendisini araçtan indiren şoförü bacağından bıçakla yaraladı. Engelli çocuk ile şoförün tartıştığı anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:10
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        Zihinsel engelli çocuk, refakatçisi olmadığı için kendisini otobüsten indiren şoförü bıçakladı
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yanında refakatçisi olmadan halk otobüsüne binmek isteyen zihinsel engelli çocuk, 'Refakatçin olmadan bindiremem, bunun hesabını veremem' diyerek kendisini araçtan indiren şoförü bacağından bıçakla yaraladı. Engelli çocuk ile şoförün tartıştığı anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Eşref Dinçer Mahallesi, Odun Depoları mevkisinde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen bir çocuk, yanında refakatçisi olmadan İbrahim Soydan (59) yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 ZH 048 plakalı halk otobüsüne binmek istedi. İbrahim Soydan, "Refakatçin olmadan otobüse bindiremem, bunun hesabını veremem" diyerek engelli çocuğa araçtan inmesini söyledi. Duruma öfkelenen çocuk ile Soydan arasında sözlü tartışma yaşanırken, otobüste bulunan diğer yolcular araya girmeye çalıştı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle otobüsten indirilen çocuk, araçtan inip, kendisine tepki göstermeyi sürdüren şoför Soydan'ı bacağından bıçakla yaraladı. Soydan kanlar içinde yığılırken çocuk ise olay yerinden kaçtı.

        KISA SÜREDE YAKALANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soydan, Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soydan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halk otobüsünün güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, çocuğun kimliğini belirleyip, yakalayarak emniyete götürdü. 

        TARTIŞMA ANI KAMERADA

        Öte yandan, engelli çocuk ile otobüs şoförü İbrahim Soydan arasında çıkan tartışma aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; engelli çocuk ile şoförün tartıştığı, araya girmeye çalışan diğer yolcuların engelli çocuğunu otobüsten indirdiği anlar yer aldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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