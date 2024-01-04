Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'YAVRU' ADINI VERDİĞİ SİSTEMLE MÜŞTERİLERİNİ MİLYONLARCA TL DOLANDIRAN KUYUMCU, 4 SAATTE YAKALANDI 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 02:33 Güncelleme: 04.01.2024 - 02:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        'YAVRU' ADINI VERDİĞİ SİSTEMLE MÜŞTERİLERİNİ MİLYONLARCA TL DOLANDIRAN KUYUMCU, 4 SAATTE YAKALANDI 
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, 80 yıldır faaliyet gösteren bir kuyumcunun 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö. (44), iddiaya göre 'Yavru' adını verdiği sistemle piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle dolandırdığı müşterilerinden topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Yapılan şikayetlerin ardından hemen harekete geçen polis ekipleri, oluşturulan özel ekiple şüpheli Ahmet Ö.'yü 4 saatte yakalayıp gözaltına aldı.

        Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., `yavru´ adını verdiği sistem ile yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile piyasa değerinin altındaki fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı. Sisteme dahil olan kişilere 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verilmeye başlandı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce, katılımcılara altın üzerinden komisyon verilmesine dönüştü. Sisteme katılan kişilere yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon verilmeye başlandı. `Yavru´ adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıyor, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak veriliyordu.

        MAĞDURLAR, SAVCILIĞA  ŞİKAYETTE BULUNDU 

        Kuyumcu Ahmet Ö., bir süre önce taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Bunun üzerine endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak, altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşanmaya başladı. Bugün (Çarşamba) gün boyu kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı. Sistemde altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ise Ahmet Ö.´ye ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun bir önceki gün akşamdan iş yerini boşaltarak kaçtığı bilgisi yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise Savcılığa şikâyette bulundu.

        SAVCILIKTAN KUYUMCU DÜKKANINA ARAMA KARARI 

        Kuyumcu Ahmet Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi´nde kuyumcunun yer aldığı bölge emniyet şeridi ile kapatıldı. Savcılık izni ile kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de kapalı olan kepenkler açılamadı.

        TOPLANAN PARA 500 MİLYONDAN FAZLA 

        köklü ailelerinden ve dededen kuyumcu olan Ahmet Ö.´nin kar dağıtım amaçlı kurduğu sistem sayesinde katılımcılardan topladığı para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemde olanların çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış kişilerin de olduğu iddia edildi. Topladığı paralarla ortadan kaybolduğu belirtilen Ahmet Ö.´nün yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekiplerince kuyumcuda çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık soruşturması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil
        ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı

        Benzer Haberler

        Çamaşır topladığı çatıdan düşen Zeynep, öldü
        Çamaşır topladığı çatıdan düşen Zeynep, öldü
        'Yavru' adını verdiği sistemle müşterilerini milyonlarca TL dolandıran kuyu...
        'Yavru' adını verdiği sistemle müşterilerini milyonlarca TL dolandıran kuyu...
        3'üncü nesil kuyumcu 'Yavru' adını verdiği sistem ile müşterilerini milyonl...
        3'üncü nesil kuyumcu 'Yavru' adını verdiği sistem ile müşterilerini milyonl...
        GÜNCELLEME - Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcu...
        GÜNCELLEME - Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcu...
        Bursa'da "sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yapt...
        Bursa'da "sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yapt...
        Bursa'da 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü