Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        3'üncü nesil kuyumcu 'Yavru' adını verdiği sistem ile müşterilerini milyonlarca lira dolandırıp kaçtı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 80 yıldır faaliyet gösteren bir kuyumcunun 3'üncü nesil işletmecisi A.Ö. (44), iddiaya göre 'Yavru' adı verilen sistemle piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç karşılığı altın vaadiyle dolandırdığı müşterilerinden topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti ile başlatılan soruşturmada kayıp olan A.Ö.'nün yanında çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 01:45 Güncelleme: 04.01.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        3'üncü nesil kuyumcu 'Yavru' adını verdiği sistem ile müşterilerini milyonlarca lira dolandırıp kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 80 yıldır faaliyet gösteren bir kuyumcunun 3'üncü nesil işletmecisi A.Ö. (44), iddiaya göre 'Yavru' adı verilen sistemle piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç karşılığı altın vaadiyle dolandırdığı müşterilerinden topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti ile başlatılan soruşturmada kayıp olan A.Ö.'nün yanında çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

        Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 3'üncü nesil işletmecisi A.Ö., `yavru´ adını verdiği sistem ile yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile piyasa değerinin altındaki fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı. Sisteme dahil olan kişilere 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verilmeye başlandı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce, katılımcılara altın üzerinden komisyon verilmesine dönüştü. Sisteme katılan kişilere yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon verilmeye başlandı. `Yavru´ adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıyor, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak veriliyordu.

        MAĞDURLAR, SAVCILIĞA  ŞİKAYETTE BULUNDU 

        Kuyumcu A.Ö., bir süre önce taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Bunun üzerine endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak, altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşanmaya başladı. Bugün (Çarşamba) gün boyu kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı. Sistemde altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ise A.Ö.´ye ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun bir önceki gün akşamdan iş yerini boşaltarak kaçtığı bilgisi yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise Savcılığa şikâyette bulundu.

        SAVCILIKTAN KUYUMCU DÜKKANINA ARAMA KARARI 

        Kuyumcu A.Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi´nde kuyumcunun yer aldığı bölge emniyet şeridi ile kapatıldı. Savcılık izni ile kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de kapalı olan kepenkler açılamadı.

        TOPLANAN PARA 500 MİLYONDAN FAZLA 

        köklü ailelerinden ve dededen kuyumcu olan A.Ö.´nin kar dağıtım amaçlı kurduğu sistem sayesinde katılımcılardan topladığı para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemde olanların çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış kişilerin de olduğu iddia edildi. Topladığı paralarla ortadan kaybolduğu belirtilen A.Ö.´nün yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekiplerince kuyumcuda çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık soruşturması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da "sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yapt...
        Bursa'da "sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yapt...
        Bursa'da 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği...
        Bursa'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği...
        Bursa'da şehit teğmenin adı çocukluğunu geçirdiği ilçedeki sokakta yaşatıla...
        Bursa'da şehit teğmenin adı çocukluğunu geçirdiği ilçedeki sokakta yaşatıla...
        Zihinsel engelli çocuk, refakatçisi olmadığı için kendisini otobüsten indir...
        Zihinsel engelli çocuk, refakatçisi olmadığı için kendisini otobüsten indir...
        Bursa'da otobüs şoförü tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı
        Bursa'da otobüs şoförü tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı