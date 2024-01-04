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        'Yavru' adını verdiği sistemle müşterilerini milyonlarca TL dolandıran kuyumcu, 4 saatte yakalandı (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 02:20 Güncelleme: 04.01.2024 - 02:25
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        'Yavru' adını verdiği sistemle müşterilerini milyonlarca TL dolandıran kuyumcu, 4 saatte yakalandı (2)- Yeniden
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        SayınYazıişleri müdürlerine;

        '3'üncü nesil kuyumcu 'Yavru' adını verdiği sistem ile müşterilerini milyonlarca lira dolandırıp kaçtı' başlıklı haberimizi kayıp kuyumcunun yakalanması nedeniyle tüm bilgilerle yeniden geçiyoruz.

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        YENİDEN

        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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