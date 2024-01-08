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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı; 1 sürücü yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Eren S. (19) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:55
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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı; 1 sürücü yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Eren S. (19) yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında İnegöl-Oylat yolu üzeri Hamamlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yaşar D. (40) yönetimindeki 11 AAV 979 plakalı otomobil, önünde seyreden Eren S.'nin kullandığı 16 ARA 303 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücü Eren S. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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