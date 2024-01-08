TIR'la çarpışıp, 70 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde önündeki TIR'a çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 70 metre sürüklenen kamyonet yan yattı. Kazada kamyonetin sürücüsü Y.E. (21) yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi´de Yalova-Bursa karayolu, Yeniköy kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine seyir halinde olan ve iddiaya göre aşırı süratli olduğu belirtilen Y.E. yönetimindeki 03 VA 302 plakalı kamyonet, önünde giden M.H. (30) idaresindeki 35 BKS 371 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulup, karşı şeride geçen kamyonet, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, kamyonet sürücüsü Y.E. hafif yaralandı. Diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.