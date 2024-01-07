Bursa'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'dan Yalova istikametine giden Y.E. (21) idaresindeki 03 VA 302 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen M.H. (30) yönetimindeki 35 BKS 371 plakalı tıra yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kamyonet, bariyere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Y.E, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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