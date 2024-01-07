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        Bursa'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:49 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:49
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        Bursa'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bursa'dan Yalova istikametine giden Y.E. (21) idaresindeki 03 VA 302 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen M.H. (30) yönetimindeki 35 BKS 371 plakalı tıra yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kamyonet, bariyere çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Y.E, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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