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        TIR'LA ÇARPIŞIP, 70 METRE SÜRÜKLENEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde önündeki TIR'a çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 70 metre sürüklenen kamyonet yan yattı. Kazada kamyonetin sürücüsü Y.E. (21) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 00:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:12
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        TIR'LA ÇARPIŞIP, 70 METRE SÜRÜKLENEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde önündeki TIR'a çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 70 metre sürüklenen kamyonet yan yattı. Kazada kamyonetin sürücüsü Y.E. (21) yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi´de Yalova-Bursa karayolu, Yeniköy kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine seyir halinde olan ve iddiaya göre aşırı süratli olduğu belirtilen Y.E. yönetimindeki 03 VA 302 plakalı kamyonet, önünde giden M.H. (30) idaresindeki 35 BKS 371 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulup, karşı şeride geçen kamyonet, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, kamyonet sürücüsü Y.E. hafif yaralandı. Diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

        Görüntü Dökümü

        --------------------------- 

        -Olay yerinden detaylar 

        -Yaralıdan detay 

        -Kaza yapan kamyonetten detay

        -TIR'dan detaylar 

        -Detaylar  

        DHA-Gündem - Türkiye-Bursa / Orhangazi - HASAN BOZBEY

        2024-01-08 00:11:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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