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        Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Adnan Toraman (43), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:30
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        Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Adnan Toraman (43), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.30 sıralarında İclaliye Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Adnan Toraman, motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin kurtardığı Toraman, traktörle mahalleye getirilirken, ihbarla olay yerine ambulans sevk edildi. Ekipler, Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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