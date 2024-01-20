TOFAŞ - Beşiktaş: 81-85

SALON:Tofaş

HAKEMLER: Can Mavisu, Serdar Ünal, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Cassius Winston 20, Tolga Geçim 9, Marcus Denmon 13, Ege Demir, J.J. O'Brien 14, Zeljko Sakic 7, Austin Wiley 16, Mustafa Kurtuldum 2, Özgür Cengiz

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Jonah Mathews 15, Kyle Allman 7, Derek Needham 23, Berk İbrahim Uğurlu 7, Yiğit Arslan 12, Berkan Durmaz 4, Matt Mitchell 15, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu, Angel Delgado 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-19

DEVRE: 46-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'e 85-81 mağlup oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Mehmet İNAN

2024-01-20 20:23:21

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.