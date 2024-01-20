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        Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:24
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        Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

        Aynı gerekçeyle BUDO'nun 09.30-12.55 saatlerindeki 6 seferi de iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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