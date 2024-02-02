Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP´de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların, şehirler ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ilçe belediye başkanları ve adaylarının da katıldığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söze, hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı ile Prof. Dr. Orhan Türkdoğan´a rahmet dileyerek başladı.

`KİM BİZDEN DAHA İYİSİNİ YAPACAKSA HODRİ MEYDAN´

AK Parti´nin yerel yönetimlerdeki başarısına dikkat çekerek, 31 Mart seçimlerini işaret eden Erdoğan, "Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüzde kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa, hodri meydan buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların, sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla, nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip ediyoruz. Türkiye geçmişte inşa değil, yıkım siyasetiyle hareket edenlerin ağır maliyetini ziyadesiyle ödedi. Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye, özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye Yüzyılı´nın peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

`CHP´DE HERKES BİR KÖŞE BAŞINA YAPIŞMA DERDİNDE´

CHP´yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların, şehirler ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü? AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, biz sorumluluğumuzun sadece bugüne değil, asıl yeni nesile olduğunun bilinciyle adımlarımızı atıyoruz. Olmadığımızı, milletimizin gözünü üzerimizde bulunduğunun şuuruyla kararlarımızı veriyoruz. İnsanlarımızın her adımlarında, her anında, hep yanında olacak isimlerle şehirlerimizin hizmetine talibiz. Belediye başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüzde, onların üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

`BAŞKA YOLLARA YÖNELENLERİ TARİHE HAVALE EDİYORUM´

AK Parti ile yollarını ayıranları da hedef alan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiler önce yoldaş sonra yol derlerdi. Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, milletimizin bizatihi kendisidir. Hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun, vatandaşlarımızın tamamı bu yoldaşlığın içindedir. Tabii bir de siyasi mücadelemizde birlikte ter döktüğümüz, kimi yarım asrı bulan, kimi çeyrek asra ulaşan, kimi daha yakın tarihlerde başlayan yol arkadaşlıklarımız var. Teşkilatlarımızda, Meclis grubumuzda, belediyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda hiçbir ünvanı olmasa da gönül dünyamızda birlikte yol yürüdüğümüz bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için ne yaptıysak, milletimiz için neyi başardıysak hepsinin mücadelesini onlarla birlikte verdik, aldığımız neticelere birlikte ulaştık. Bu seçimlerde partimizi ve Cumhur İttifakımızı temsilen milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımızın her biri de birer yol arkadaşımızdır. Elbette bu uzun hizmet maratonunda yolda kalanlar, yolunu kaybedenler, yolunu değiştirenler olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Kendi tercihleriyle başka yollara yönelenlerin milletimizin takdirine ve tarihe havale ediyorum. Önemli olan ana gövdenin, ana damarın istikametini koruması, mayasını muhafaza etmesi, gözünü hedeflerimizden ayırmamasıdır. Hamdolsun, yaşadığımız her imtihanda bir kez daha şahit olduğumuz üzere, bu konuda hiçbir sarsılma, hiçbir gevşeme yok. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelede yalnız bırakmadıysa, terörle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, darbecilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, siyasi ve sosyal kaos peşinde koşanlarla mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, ekonomik tetikçilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır."

`ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNDEN KOPARMAMA AZMİYLE HAREKET EDİYORUZ´

2028 Mayıs´ta gerçekleştirilecek genel seçimleri de işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi istikrar sayesinde, hem genel hem de yerel yönetimde hayata geçirecekleri orta ve uzun vadeli programlar için önlerinde uzun bir süre olduğunu söyleyerek, "31 Mart'tan sonraki sandık buluşmamız, 2028 Mayıs'ında olacak. Dolayısıyla önümüzde, ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. Gerçi AK Parti olarak biz seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun, ülkemizi hedeflerinden koparmama azmiyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin artan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri gücünün getirdiği ilave yükleri ve riskleri bu sayede başarıyla yönetebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

`BİRİLERİ GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİNİ ZEHİRLEMEK İSTİYOR´

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Rüzgarın önünde kuru yapraklar misali, kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini, bölgemizdeki çok sayıda örneğinde görüyoruz. Biliyoruz, birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek Türkiye'yi de bu hale getirmek istiyor ama hamdolsun başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. Şimdi her ne kadar mahalli seçim de olsa 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Ama inşallah, milletimiz tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak, bu hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakacak. Belediye başkanlarımızdan, adaylarımızdan ve teşkilatımızdan isteğimiz, aldıkları emanetin hakkını vererek şehremini sıfatına layık çalışmalar ortaya koymalarıdır. İnsanlarımız arasında da şehirlerimiz arasında da ayrımcılık yapmadan, 85 milyonu ve 81 vilayeti kucaklayan bir anlayışla ülkemizi bugünlere getirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımını, 2023 hedeflerini hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği siyasi ve askeri güce, ekonomik refah seviyesine kavuşturana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Gerçek belediyecilik sözümüz işte bu gayretin mahalli idareler boyutundaki tezahürünün adıdır" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAKTA KARARLIYIZ'

Afetlere dayanıklı şehirler inşa etmeye kararlı olduklarını da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri kurarak, yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis ederek, değer üreten ekonomilere destek vererek, yerel yönetim modellerini güçlendirerek, çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumu bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleterek, maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli aile yapımızı koruyarak, çevreye ve tabiata duyarlı, sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak, mimarisi, estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentler kurarak kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ederek, katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle, şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeleri üreten, dinamik, şeffaf, şefkatli ve sorumlu yönetimler vasıtasıyla erişebilir, öngörülebilir, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı şehri insanlarıyla bütünleştiren programlar uygulayacaktır. İnsanımızın gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun duası bizim için dünyevi ödüllerin tamamına bedeldir" dedi.

ADAYLAR AÇIKLANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut Başkan Alinur Aktaş´ı aday gösterdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 ilçenin belediye başkan adaylarını da açıkladı. Buna göre, Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Kamil Turhan, Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz, Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık, Harmancık Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş, İnegöl Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Alper Taban, İznik Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Kağan Mehmet Usta, Karacabey Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ali Özkan, Keles Belediye Başkan Adayı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol, Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı MHP'den Ahmet Beygirci, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Bekir Aydın, Osmangazi Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Mustafa Dündar, Yenişehir Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan MHP´nin adayı Davut Aydın, Yıldırım Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Oktay Yılmaz oldu.