Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Cipin yayaya çarptığı kaza kamerada

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçerken cipin çarptığı N.B. (17), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cipin yayaya çarptığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçerken cipin çarptığı N.B. (17), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında  Gemlik ilçesine bağlı Terminal Girişi'nde meydana geldi. Hasret D.´nin (35) kullandığı 16 BMS 33 plakalı cip, Umurbey Yolu'na dönüş yaptığı sırada, karşıya geçmek isteyen N.B.´ye çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı N.B., ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.B.´nin iki bacağının kırıldığı ve ameliyatla platin takıldığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan sürücü Hasret D´nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi
        Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi
        Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi tahliye edildi
        Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi tahliye edildi
        flaş
        flaş
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Rehineyi kurtarmak için şüpheliyi öldüren komisere beraat kararı
        Rehineyi kurtarmak için şüpheliyi öldüren komisere beraat kararı
        Bursa Büyükşehir Belediyespor iki oyuncuyu kadrosuna kattı
        Bursa Büyükşehir Belediyespor iki oyuncuyu kadrosuna kattı