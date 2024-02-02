Cipin yayaya çarptığı kaza kamerada

Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Terminal Girişi'nde meydana geldi. Hasret D.´nin (35) kullandığı 16 BMS 33 plakalı cip, Umurbey Yolu'na dönüş yaptığı sırada, karşıya geçmek isteyen N.B.´ye çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı N.B., ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.B.´nin iki bacağının kırıldığı ve ameliyatla platin takıldığı öğrenildi.

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