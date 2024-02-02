Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden yazar Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salonda yer alan izleyicileri ve tüm Bursa'yı en kalbi duygularıyla selamladığını söyledi.

Yazar Alev Alatlı'nın vefatına değinen Erdoğan, "Vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Merhumenin ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen sosyologlarından, ilim ve fikir adamı Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet dileyerek, "Ülkemizin fikir ve düşünce hayatında yeni bir yaprak dökümü olarak gördüğümüz bu vefat sebebiyle Orhan hocamızın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş'la devam kararlarının ardından ilçe adaylarını açıklayacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bursa ne bizim ne milletimizin. Değerli kardeşlerim burası müstesna bir şehirdir. Bir yanını Marmara Denizi'ne veren, sırtını Uludağ'a yaslayan, ayaklarını bereketli ovalara uzatan Bursa, her şeyden önce kuruluşun şehridir. Bursa'da dikilen çınar fidanı, üç kıta yedi iklime yayılarak ecdadın asırlarca süren hak, adalet, refah mücadelesine güç ve kuvvet vermiştir. Bursa'dan Edirne'ye oradan İstanbul'a ve nihayet Ankara'ya uzanan başkentler silsilemizin ilk yıldızını hep kalbimizin en mutena köşesinde taşıdık. Bağrında nice gönül sultanını misafir eden 3'lerin, 5'lerin, 7'lerin, 40'ların şehri Bursa'nın manevi iklimi, bugün de ruhumuzu aydınlatmayı sürdürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nice şairler, yazarlar ve ressamların Bursa'dan ilham alarak yaptıkları eserleriyle isimlerini tarihe yazdırdığını belirterek, "Sanayinin, ticaretin, tarımın lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını, üretkenliğini, ülkemize ve milletimize katkısını anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır belediye başkanlarımızla bakanlıklarımızla kurumlarımızla Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık ve bu yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)