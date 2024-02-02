Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 25 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 25 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Osmangazi İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 25 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan E.B'nin (44) bir kahvehaneye geleceğini belirledi.

        Kahveye gelen E.B'yi yakalayan jandarma ekipleri, zanlının 52 suç kaydının olduğu belirlendi.

        E.B, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Rehineyi kurtarmak için şüpheliyi öldüren komisere beraat kararı
        Rehineyi kurtarmak için şüpheliyi öldüren komisere beraat kararı
        Bursa Büyükşehir Belediyespor iki oyuncuyu kadrosuna kattı
        Bursa Büyükşehir Belediyespor iki oyuncuyu kadrosuna kattı
        Gemlik ilçesinde kıyı toplama çalışmaları devam ediyor
        Gemlik ilçesinde kıyı toplama çalışmaları devam ediyor
        TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin özel gösterimi Bursa'da yapıldı
        TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin özel gösterimi Bursa'da yapıldı
        SPİRAL MAKİNESİNE ELİNİ KAPTIRAN İŞÇİNİN 4 PARMAĞI KOPTU  
        SPİRAL MAKİNESİNE ELİNİ KAPTIRAN İŞÇİNİN 4 PARMAĞI KOPTU  
        Spiral makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu
        Spiral makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu