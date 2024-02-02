Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 25 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 25 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Osmangazi İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 25 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan E.B'nin (44) bir kahvehaneye geleceğini belirledi.
Kahveye gelen E.B'yi yakalayan jandarma ekipleri, zanlının 52 suç kaydının olduğu belirlendi.
E.B, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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