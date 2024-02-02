Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi tahliye edildi

        Bursa'da iki yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi tahliye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da iki yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

        10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen duruşmaya, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve çöp evde bulunan çocuğun annesi Yasemin A'nın avukatı katıldı.

        Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

        Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.

        - Çocuk baygın halde bulunmuştu

        Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

        Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, 2022'nin temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

        Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı

        Benzer Haberler

        flaş
        flaş
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Rehineyi kurtarmak için şüpheliyi öldüren komisere beraat kararı
        Rehineyi kurtarmak için şüpheliyi öldüren komisere beraat kararı
        Bursa Büyükşehir Belediyespor iki oyuncuyu kadrosuna kattı
        Bursa Büyükşehir Belediyespor iki oyuncuyu kadrosuna kattı
        Gemlik ilçesinde kıyı toplama çalışmaları devam ediyor
        Gemlik ilçesinde kıyı toplama çalışmaları devam ediyor
        TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin özel gösterimi Bursa'da yapıldı
        TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin özel gösterimi Bursa'da yapıldı