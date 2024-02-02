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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:28
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        Bursa'dayeğenini çöp evde tutan teyzeye tahliye kararı

        Bursa'da, yeğeni  Cem Muhammet A.'yı (13) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın (45), 27 yıl hapis cezası istemiyle  yargılandığı davada  tahliye kararı çıktı. Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kamuran Pınar Acar'ın Adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Bursa -

        2024-02-02 13:26:48

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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