SPİRAL MAKİNESİNE ELİNİ KAPTIRAN İŞÇİNİN 4 PARMAĞI KOPTU  

BURSA'nınİnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde spiral makinesine sağ elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.

Olay saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan Orhan I. (36), spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada elini makineye kaptırdı. Sağ elinin 4 parmağı kopan Orhan I., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Orhan I., parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.