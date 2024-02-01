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        Spiral makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde spiral makinesine sağ elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:50
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        Spiral makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde spiral makinesine sağ elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.

        Olay saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan Orhan I. (36), spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada elini makineye kaptırdı. Sağ elinin 4 parmağı kopan Orhan I., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Orhan I., parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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