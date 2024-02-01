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        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Hesaplarımızı Iğdır FK maçı için yapıyoruz

        İnegölsporTeknik Derektörü Bahaddin Güneş, oynadıkları zorlu GMS Kastamonuspor maçını unutup, karşılaşacakları Iğdır FK maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Güneş, "Bu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:20
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        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Hesaplarımızı Iğdır FK maçı için yapıyoruz
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        İnegölsporTeknik Derektörü Bahaddin Güneş, oynadıkları zorlu GMS Kastamonuspor maçını unutup, karşılaşacakları Iğdır FK maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Güneş, "Bu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor, ağırladığı GMS Kastamonuspor ile 1-1 berabere kldı. Maç sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, bu karşılaşmada galibiyete yakın takımın İnegölspor olduğunu söyledi. Mücadele ettikleri zorlu grupta, 6 haftadır çok bütçeli takımlara karşı yaptıkları maçlarda kaybetmediklerini söyleyen Güneş şunları dile getirdi: "Her maçta, ayrı oyun anlayışı ve motivasyonu ile mücadele eden oyuncu kardeşlerimi ve teknik ekibimi kutluyorum. Takım olarak, rakiplerimize uygun şekilde, farklı stratejiler ile maçlarımıza hazırlanıyoruz. Kastamonuspor ile oynadığımız maçta sakat ve cezalı oyuncularımız olmasına rağmen, 3 puana daha yakın olan taraf bizdik. Bu maçı bugün itibarıyla bitirip bir sonraki maçımıza fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmaya başladık. Ligin yeni lideri, ekonomik gücü  çok fazla olan, oyuncu kadrosu geniş olan Iğdır FK ile oynayacağız. Elimizden geleni yapıp, en iyi şekilde mücadele vereceğiz. Puan veya puanlar almak için gidiyoruz. Taraftarlarımıza bize destekleri için teşekkür ediyoruz. Onlar her zaman bizim 12'nci oyuncumuz olarak sahada yanımızda oldular"

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