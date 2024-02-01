Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Jandarmadan 20 milyon TL değerinde kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

        BURSA'da, jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 milyon TL değerinde kaçak akaryakıt ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarmadan 20 milyon TL değerinde kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 milyon TL değerinde kaçak akaryakıt ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa İl jandarma komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, çalışmalarının devamında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kaçak akaryakıt üretim tesisine yapılan operasyonda, yaklaşık 20 milyon Türk Lirası değerindeki 35 bin litre sahte/kaçak petrol türevi madeni yağ, 34 bin 170 adet kapak, 162 bin 400 taklit etiket, 9 bin 650 adet folyo, 7 bin 820 boş bidon, 40 adet IBC kank, 2 folyo kapatma makinası, 1 sıcak hava tabancası, 1 terazi, 1 santrafüj, 1 üzerinde kontrol ünitesi ve barometre bulunan 1 tonluk demir ısıtma kazanı, 1 adet 10 tonluk demir dolum ve dinlendirme tankı, 1 forklift, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olay yerinde yakalanan şüpheli M.S. (33) ile R.K.(23), gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!

        Benzer Haberler

        Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
        Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
        Bursa'da eski eşi ve arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına ba...
        Bursa'da eski eşi ve arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına ba...
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Hesaplarımızı Iğdır FK maçı için yapıyor...
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Hesaplarımızı Iğdır FK maçı için yapıyor...
        Bursa'da bir hastanenin başhekim yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı
        Bursa'da bir hastanenin başhekim yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı
        Bursa'da sanayiye nitelikli iş gücü sağlanması amacıyla mesleki eğitim şube...
        Bursa'da sanayiye nitelikli iş gücü sağlanması amacıyla mesleki eğitim şube...
        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarıma destek veriyor
        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarıma destek veriyor