İnegöl'de tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tanker ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. M.A. (30) yönetimindeki 72 ABG 629 plakalı tanker, Bursa-Ankara kara yolunda M.K. (32) idaresindeki 01 AJA 513 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.A, hastane gitmeyi reddedince sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.