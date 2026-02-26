Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'de tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tanker ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 20:26
        M.A. (30) yönetimindeki 72 ABG 629 plakalı tanker, Bursa-Ankara kara yolunda M.K. (32) idaresindeki 01 AJA 513 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.A, hastane gitmeyi reddedince sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

