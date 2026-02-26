Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        BBDSO viyola sanatçısı Arcan İsenkul'u konuk etti

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde viyola sanatçısı Arcan İsenkul'u ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBDSO viyola sanatçısı Arcan İsenkul'u konuk etti

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde viyola sanatçısı Arcan İsenkul'u ağırladı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

        Konserde sahne alan viyola sanatçısı Arcan İsenkul "Der Schwanendreher" ve "Bir Sergiden Tablolar" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda Arcan İsenkul, Cemi'i Can Deliorman ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Bursa'da iki ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
        Bursa'da iki ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
        Bursa'da 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Bursa'da 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Bursa'da sigara bağımlıları sigara bırakma polikliniğiyle sağlıklarına kavu...
        Bursa'da sigara bağımlıları sigara bırakma polikliniğiyle sağlıklarına kavu...
        İnegöl'de tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İnegöl'de tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Uludağ'daki otel yangını davasında ev hapsi kararı
        Uludağ'daki otel yangını davasında ev hapsi kararı
        Bursa'da yağan karı fırsat bilen vatandaş şehir merkezinde kayak yaptı
        Bursa'da yağan karı fırsat bilen vatandaş şehir merkezinde kayak yaptı