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        Bursa'da eski eşi ve arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

        Bursa'da boşandığı eşi ile arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:38
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        Bursa'da eski eşi ve arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı
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        Bursa'da boşandığı eşi ile arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Abdullah A, eski eşi Zeynep Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık, olay günü, evli olduğunu öğrendiği eski eşinin yanında kalan çocuklarını almak için kadının yaşadığı eve gittiğini ve çocuklarını aldığını söyledi.

        Evine giderken eski eşinin kocası Mehmet'in kendisini aradığını ve "Sen bu eve nasıl gelirsin? Neredesin? Bekle, yanına geliyorum." dediğini aktaran sanık, "Evden ruhsatsız silahımı alarak Mehmet'in evinin önüne gittim. Sokağın başında bekledim ve 'dışarı çık' diye bağırdım. Kapıdan biri çıktı. Kim olduğunu göremedim ve ben de karşı tarafı korkutmak için 5-6 kez çevreye ateş ettim. Şahıs ona ateş etmediğimi anlayınca yanıma geldi ve kişinin eski kayınpederim Fahri Ç. olduğunu gördüm." diye konuştu.

        Tanıkları ve avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Abdullah A, 28 Mayıs 2023'te boşandığı Zeynep Ç'nin merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokağı'ndaki evine gitmiş, ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah A, tabancayla Zeynep Ç'ye doğru ateş açmıştı. Zeynep Ç. ile arkadaşı Nermin A. bacağından yaralanmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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