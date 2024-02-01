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        Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 35 bin litre kaçak madeni yağın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:26
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        Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 35 bin litre kaçak madeni yağın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Nilüfer'de yasa dışı sahte kaçak petrol türevlerinin üretim, dolum ve paketleme işlemlerinin yapıldığını ve Bursa ile çevre illerde pazarlayarak satışını yaptıkları yönünde bilgi aldı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Nilüfer ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, 35 bin litre kaçak kaçak madeni yağ, 34 bin 170 adet kapak, 162 bin 400 adet taklit etiket, 9 bin 650 adet folyo, 7 bin 820 adet boş bidon, 40 adet IBC tank, 2 adet folyo kapatma makinesi, sıcak hava tabancası, terazi, santrafüj, üzerinde kontrol ünitesi ve barometre bulunan 1 tonluk demir ısıtma kazanı, 10 tonluk demir dolum ve dinlendirme tankı, forklift ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S. (33) ve R.K. (23) sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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