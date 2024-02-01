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        7 yaşındaki Ahmet'in yuttuğu 50 kuruş yemek borusuna takıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 7 yaşındaki Ahmet Eymen U.'nun evde oynarken halının üzerinde bulup ağzına götürdüğü 50 kuruşluk madeni para, yemek borusuna takıldı. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 21:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:30
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        7 yaşındaki Ahmet'in yuttuğu 50 kuruş yemek borusuna takıldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 7 yaşındaki Ahmet Eymen U.'nun evde oynarken halının üzerinde bulup ağzına götürdüğü 50 kuruşluk madeni para, yemek borusuna takıldı. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Evinde oynayan Ahmet Eymen U., halının üzerinde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına götürdü. Parayı yutan Ahmet Eymen U. bir anda fenalaştı. Durumu fark eden aile, Ahmet'i otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda takıldığı tespit edildi. Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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