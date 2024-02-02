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        Gemlik ilçesinde kıyı toplama çalışmaları devam ediyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve deniz taşkınından zarar gören Gemlik ilçesinin kıyı şeridindeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:46
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        Gemlik ilçesinde kıyı toplama çalışmaları devam ediyor
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve deniz taşkınından zarar gören Gemlik ilçesinin kıyı şeridindeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı teknik ekipleri tarafından deniz taşkınını önlemek adına başlatılan kıyı koruma çalışmaları devam ediyor.

        Kıyı şeridinde gerçekleşen inşaat çalışmaları tamamlandığında yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yolu, bisiklet yolu kaplamaları ve çevre düzenlemesi işlemleri tamamlanarak bölge halkına yaşam alanı sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Muhammet Ali Akaç, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek unsurların ortadan kaldırıldığını ifade etti.

        Yaşanan mağduriyetin afet boyutunda olduğuna dikkati çeken Akaç, "16 Kasım ve 29 Kasım 2023 tarihlerinde kıyı bandımıza büyük zararlar veren özellikle Gemlik kıyı bölgelerimizde deniz taşkınlarından dolayı afet boyutunda meydana gelen mağduriyetler yaşandı." ifadelerini kullandı.

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