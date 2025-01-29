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        Bursa'da Arnavut İş İnsanları Derneği'nin ikinci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bursa'da Arnavut İş İnsanları Derneği'nin (ARNİAD) kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:48
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        Bursa'da Arnavut İş İnsanları Derneği'nin ikinci kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Bursa'da Arnavut İş İnsanları Derneği'nin (ARNİAD) kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Mudanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iş insanlarının sadece ticari ilişkilerle sınırlandırılamayacağını belirterek, iş insanlarının kültürel alışverişle diğer tüm alanları içeren bir yapı oluşturdukları için ülkelerine ve kentlerine katkı sağladıklarını bildirdi.

        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de derneğin birinci kuruluş yıl dönümüne de katıldığını hatırlatarak, "ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen'i tebrik ediyorum. ARNİAD'ın, özellikle Rumeli ile ekonomik anlamda ilişkilere geliştirilmesine katkı koymak hedefi var. Bunun altını bir kimlikle doldurmak ayrı bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Eski Kosova cumhurbaşkanlarından Fatmir Sejdiu ise Türkiye'nin Kosova'ya verdiği desteği her zaman hissettiklerinin altını çizerek, "Buradaki etkinlik, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk bağlarının daha da güçlenmesine olanak tanıyacaktır." diye konuştu.

        ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen de iki yılda önemli mesafe kat ettiklerine değinerek, derneğin daha da güçlenecek, sınırlarını genişleteceğini ve topluma katma değer yaratmaya devam edeceğini vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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