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        İnegöl'de motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:34
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        İnegöl'de motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        Y.E.O, yönetimindeki 16 BKU 829 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta annesinin elini bırakıp yola fırlayan Bekir Eymen U'ya (2), çarptı.

        Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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