İnegöl'de motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Y.E.O, yönetimindeki 16 BKU 829 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta annesinin elini bırakıp yola fırlayan Bekir Eymen U'ya (2), çarptı.
Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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