Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı

BURSA'da Gemlik Körfezi açıklarında demirli bir yük gemisinden çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, gemiyi kıyıdan uzaklaştırırken, gemi kaptanının ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi sakinleri, akşam saatlerinde ilçenin büyük bölümüne yayılan koku nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşlar koku nedeniyle, ağız ve burunlarını kapatarak günlük yaşamlarına devam etmeye çalışırken, sosyal medya paylaşımları üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gemlik Körfezi açıklarında demirleyen ve amonyak yüklediği iddia edilen geminin, havalandırma kapaklarını açık bırakması nedeniyle, koku yayıldığı iddia edilirken gemi, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından sahilden uzaklaştırıldı. Açıkta demirleyen geminin kaptanının, 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan ifadesine başvurulacağı belirtildi.

GEMLİK BELEDİYESİ'NDEN 'KOKU' AÇIKLAMASI

Karacaali, Küçükkumla ve Büyükkumla sahillerinde hissedilen amonyak kokusuyla ilgili Gemlik Belediyesi'nden de açıklama geldi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mahalle Afet Gönüllüleri ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin yaptığı ölçümlerde, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, "Tüm hemşehrilerimizin içi rahat olsun" dedi.