Jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan şüpheli tutuklandı (2)
OĞULLARIDEVLET KORUMASINA ALINDIBursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince, 2 oğluyla kendisini evine kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan kundaklama şüphelisi Hüseyin Geçgel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen oğlu E.
OĞULLARIDEVLET KORUMASINA ALINDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince, 2 oğluyla kendisini evine kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan kundaklama şüphelisi Hüseyin Geçgel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen oğlu E.G. ise serbest bırakıldı. Geçgel'in 13 ve 15 yaşlarındaki 2 oğlunun ise devlet korumasına alınmasına karar verildi. İki kardeşin Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirileceği öğrenildi.
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