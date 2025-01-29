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        Jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan şüpheli tutuklandı (2)

        OĞULLARIDEVLET KORUMASINA ALINDIBursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince, 2 oğluyla kendisini evine kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan kundaklama şüphelisi Hüseyin Geçgel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen oğlu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:35
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        Jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan şüpheli tutuklandı (2)
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        OĞULLARIDEVLET KORUMASINA ALINDI

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince, 2 oğluyla kendisini evine kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan kundaklama şüphelisi Hüseyin Geçgel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen oğlu E.G. ise serbest bırakıldı. Geçgel'in 13 ve 15 yaşlarındaki 2 oğlunun ise devlet korumasına alınmasına karar verildi. İki kardeşin Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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