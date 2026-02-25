Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncular Georges-Hunt ve Smith'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncular Marcus Georges-Hunt ve Mike Smith'i transfer etti.





Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Çin'in Liaoning Flying Leopards takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Georges-Hunt ve Fransa temsilcisi ESMM Le Portel'da oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ile sezonun kalan bölümü için anlaşma sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, ABD'li basketbolculara yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dilendi.

