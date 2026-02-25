Canlı
        Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncular Georges-Hunt ve Smith'i kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncular Marcus Georges-Hunt ve Mike Smith'i transfer etti.

        Giriş: 25.02.2026 - 14:38
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncular Marcus Georges-Hunt ve Mike Smith'i transfer etti.


        Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Çin'in Liaoning Flying Leopards takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Georges-Hunt ve Fransa temsilcisi ESMM Le Portel'da oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ile sezonun kalan bölümü için anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, ABD'li basketbolculara yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

