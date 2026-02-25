Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, tekstil sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yıllık 30-35 milyar dolarlık ihracat katkısı ve 1 milyona yaklaşan istihdam gücüyle tekstil, ekonominin temel taşlarından biri. 'Bitti, bitiyor' denilen bu devasa sektör, bugün halen dünyanın en güçlü markalarının en güvenilir iş ortağı konumunda. Yüzyıllara dayanan bu kazanımlarımızı kaybetme lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, tekstil sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yıllık 30-35 milyar dolarlık ihracat katkısı ve 1 milyona yaklaşan istihdam gücüyle tekstil, ekonominin temel taşlarından biri. 'Bitti, bitiyor' denilen bu devasa sektör, bugün halen dünyanın en güçlü markalarının en güvenilir iş ortağı konumunda. Yüzyıllara dayanan bu kazanımlarımızı kaybetme lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

        BTSO'dan yapılan açıklamada, Bursa Business School'da gerçekleştirilen BTSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasına yer verilen Burkay, küresel ölçekte dengelerin hızla değiştiğini, iş dünyasının bu dönüşüme uyum sağlamak zorunda olduğunu belirtti.

        Burkay, bir tarafta teknolojinin üretim modellerini değiştirdiğini, diğer tarafta küresel ölçekte tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Yapay zeka, veri ekonomisi, yeşil mutabakat, savunma ve uzay teknolojilerindeki gelişmeler, artık gündelik hayatın parçası haline geldi. Böyle bir çağda şirketlerimizi dünün refleksleriyle yönetemeyiz. Bilgiye yatırım yapmadığımız takdirde ağır bedeller ödeyebiliriz. İşletmelerin en büyük sermayesi, artık fiziki varlıkları değil, bilgi birikimi ve adaptasyon kabiliyetidir."

        İbrahim Burkay, böyle önemli bir dönemde kentin üretim kaslarını bir üst lige taşıma kararlılığında olduklarını belirterek, stratejik dönüşümün lokomotif sektörlerdeki etkisine değindi.

        Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun kolların ciddi bir darboğazdan geçtiğini ancak bu alanların ekonominin omurgası olmaya da devam ettiğine dikkati çeken Burkay, şöyle devam etti:

        "Yıllık 30-35 milyar dolarlık ihracat katkısı ve 1 milyona yaklaşan istihdam gücüyle tekstil, ekonominin temel taşlarından biri. 'Bitti, bitiyor' denilen bu devasa sektör, bugün halen dünyanın en güçlü markalarının en güvenilir iş ortağı konumunda. Yüzyıllara dayanan bu kazanımlarımızı kaybetme lüksümüz yok. Geleneksel üretim gücümüzü, teknik ve fonksiyonel tekstillerle harmanlayarak sektörü daha üst bir lige taşımak zorundayız. Türkiye ve bilhassa Bursa, dünyanın en köklü üretim merkezleri arasında. Yapmamız gereken, yeni iş modellerini hızla sistemimize entegre etmektir. Geleneksel üretim gücümüzü teknik ve fonksiyonel tekstillerle harmanlayarak sektörü çok daha nitelikli, dirençli ve vazgeçilmez bir küresel güce dönüştürmeliyiz."

        Burkay, BTSO'nun iştirakleriyle Türkiye'nin en büyük ticaret platformlarında etkin rol üstlendiğini vurguladı.

        Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'in, dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarlarından biri olduğunu belirten Burkay, "Fuarı, 3-9 Mayıs 2027'de iştirakimiz KFA Fuarcılık organizasyonunda gerçekleştireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile işbirliği protokolünü imzaladık. KFA organizasyonuyla 2025'te elde ettiğimiz başarıyı 2027'de daha ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Burkay, ekonomide zorlu bir dönemden geçildiğini ancak Bursa iş dünyasının güçlü bir dayanışma kültürüne sahip olduğunu aktararak, en büyük sermayenin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        BTSO meclisi Bursa Business School'da toplandı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı...
        BTSO meclisi Bursa Business School'da toplandı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı...
        Pitbul ile saldırı davasında 3 sanığa indirimli hapis cezası
        Pitbul ile saldırı davasında 3 sanığa indirimli hapis cezası
        BUÜ'de kişisel verilerin korunması ve dijital mahremiyet eğitimi gerçekleşt...
        BUÜ'de kişisel verilerin korunması ve dijital mahremiyet eğitimi gerçekleşt...
        Büyükşehir'den dijital dönüşüm hamlesi
        Büyükşehir'den dijital dönüşüm hamlesi
        Kırsal üretime kovan desteği
        Kırsal üretime kovan desteği
        Gönül coğrafyasında Ramazan coşkusu
        Gönül coğrafyasında Ramazan coşkusu