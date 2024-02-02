TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin özel gösterimi Bursa'da yapıldı

Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı, TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin özel gösterimi Bursa'da gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gösterimine öncesinde konuşan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sadık Ahmet'in, Batı Trakya'daki Türklerin çektiği sıkıntıları Yunanistan'ın sınırlarını aşarak tüm dünyaya duyurmaya gayret ettiğini söyledi.

Sadık Ahmet'in, bir doktor olarak pek çok insanın fiziki yaralarını iyileştirdiği gibi kitlesel yaraları iyileştirmek için de var gücüyle çabalayarak büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini aktaran Aktaş, "Sadık Ahmet için bir araya geldiğimiz bu anlamlı gün, onun aziz hatırasını yad etmek ve kendisine minnettarlığımızı sunmak için önemli bir fırsat. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. " dedi.

"Sadık Ahmet" gibi eserlerin özellikle genç nesillerde tarih bilincini oluşturması bakımından son derece önemli olduğunu düşündüğünü vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Sadece Türk olduğum için hapse gönderiliyorum, eğer Türk olmak suçsa Türk'üm ve hep öyle kalacağım.' Bu söz Batı Trakya'daki Türklerin liderliğini yapmış olan rahmetli Sadık Ahmet'e ait. Onu 48 yıllık hayatına pek çok kahramanlık sığdırmış efsanevi bir isim olarak biliyoruz. Batı Trakya'daki Türklere, Türk dediği için hayatı alt üst olan, hapse atılarak türlü işkenceler gören, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı bırakılan bir isim olarak biliyoruz onu. Tüm bu zorluklara rağmen, Yunanistan'ın Türklere uyguladığı inkarcı politikayı ve zorbalığı kabul etmeyen merhum Sadık Ahmet, hayatını davasına adayarak Batı Trakya Türklerinin gür ve hür sesi oldu."

Özel gösterime, film ekibinden oyuncu Burak Satıbol, Suzan Kardeş, Doğan Öztayan, filmde proje tasarımını üstlenen Muhammed Usta, İdari Yapımcı Didem Gümüş, Yönetmen Hakan Yonat, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Yapımcı Cüneyt Göz, Sadık Ahmet'in ailesi, ilçe belediye başkanları ile kültür sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından "Sadık Ahmet" filminin gösterimi gerçekleşti.

Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Başrollerinde Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel ve İlker Aksum gibi isimlerin rol aldığı film, bugün vizyona girecek.