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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Zoom, 150 kişiyi işten çıkaracak - İş-Yaşam Haberleri

        Zoom, 150 kişiyi işten çıkaracak

        Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom'un yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 01:14 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:24
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        Zoom, 150 kişiyi işten çıkaracak
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        ABD basınında yer alan haberlere göre, Zoom iş gücünün yüzde 2'sinden azını oluşturan yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

        Şirketin bu yıl yapay zeka gibi alanlarda işe alımlara devam edeceği kaydedildi.

        Şirketin sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Zoom'un stratejisiyle uyum sağlamak için ekiplerin düzenli olarak değerlendirildiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Bunun bir parçası olarak, yetenekleri şirket bünyesine katmak ve gelecek için kritik alanlarda işe alımlara devam etmek için pozisyonların kapsamını yeniden belirliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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