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        Narkotik köpeğinin bulamaması için, uyuşturucu sakladığı aracına çiçek de koymuş

        BURSA'da, aracında bonzai yapımında kullanılan 2,5 kilo ham madde ele geçirilen N.Ç., tutuklandı. Şüphelinin, aracına, yakalanma ihtimaline karşı narkotik dedektör köpeğin koku almasını engellemek için, çiçek koyduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:10
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        Narkotik köpeğinin bulamaması için, uyuşturucu sakladığı aracına çiçek de koymuş
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        BURSA'da, aracında bonzai yapımında kullanılan 2,5 kilo ham madde ele geçirilen N.Ç., tutuklandı. Şüphelinin, aracına, yakalanma ihtimaline karşı narkotik dedektör köpeğin koku almasını engellemek için, çiçek koyduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce, ticaretini yaptığı belirlenen N.Ç.'nin, yüklü miktarda uyuşturucuyu kente soktuğu ihbarını aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evine baskın yapan ekipler, N.Ç.'yi gözaltına alırken, evi ve aracını aradı. Polis, N.Ç.'nin aracında, çok sayıda çiçek buldu. Narkotik dedektör köpeği Rona'yla yapılan aramada aracın koltuğunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 500 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Bu 2,5 kiloluk ham maddeden 40 katı yani 100 kilo bonzai üretilebildiği öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan ve yakalanma ihtimaline karşı narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için çiçekleri aracına koyduğu öğrenilen N.Ç., işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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