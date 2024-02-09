Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu" başladı

        Türkiye Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneğince 20'den fazla ülkeden omurga cerrahisi uzmanı hekimlerin katılımıyla Bursa'da düzenlenen "Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneğince 20'den fazla ülkeden omurga cerrahisi uzmanı hekimlerin katılımıyla Bursa'da düzenlenen "Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu" başladı.

        Türkiye Unilateral Biportal Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hayati Aygün, bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyuma katılan uzmanlara teşekkür etti.

        Aygün, sempozyum öncesi Bursa Uludağ Üniversitesi'nde iki gün boyunca Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu'nda faydalı bir eğitim geçirdiklerini söyledi.

        İki gün devam edecek sempozyumda dünyaca ünlü omurga cerrahlarının bir arada olacağını aktaran Aygün, "Seçkin omurga endoskopistlerinin yanı sıra Eccelearning Omurga Cerrahisi diploma programının kurucusu Max Aeby onursal başkan olarak aramızda. Ben de Eccelearning Omurga Cerrahisi eğitimini tamamlayarak daha öncesinde diplomamı aldım. Kendisinin önemli bilgiler paylaşacağına inanıyorum." dedi.

        Prof. Dr. Aygün, omurga cerrahisinde daha fazla ilerleme sağlamak için birçok zor konuyu masaya yatırıp tartışacaklarını sözlerine ekledi.

        Sempozyum, açılışın ardından "Sınıflandırma ve İsimlendirme" konulu sunumla devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Silahla yaraladı! "İstesem öldürürdüm" deyince tahliye edildi
        Silahla yaraladı! "İstesem öldürürdüm" deyince tahliye edildi
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        Narkotik köpeğinin bulamaması için, uyuşturucu sakladığı aracına çiçek de k...
        Narkotik köpeğinin bulamaması için, uyuşturucu sakladığı aracına çiçek de k...
        'İstesem öldürürdüm, suç kayıtlarıma bakınca anlarsınız' diyen yaralama san...
        'İstesem öldürürdüm, suç kayıtlarıma bakınca anlarsınız' diyen yaralama san...
        Bursa'da YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini Büyükşehir Belediyes...
        Bursa'da YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini Büyükşehir Belediyes...
        Bursa'da aracında çiçeklerle uyuşturucuyu kamufle etmeye çalışan şüpheli tu...
        Bursa'da aracında çiçeklerle uyuşturucuyu kamufle etmeye çalışan şüpheli tu...
        Mudanya'da yeni oluşturulan Yunus timleri suç ve suçlularla mücadelede etki...
        Mudanya'da yeni oluşturulan Yunus timleri suç ve suçlularla mücadelede etki...
        2.50 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 YARALI
        2.50 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 YARALI