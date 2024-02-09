Mudanya'da yeni oluşturulan Yunus timleri suç ve suçlularla mücadelede etkin görev alıyor

Yaklaşık 3 ayda yaptıkları operasyonlarda 350 gram uyuşturucu, 12 çalıntı araç ve motosiklet ile 23 ruhsatsız tabanca ele geçiren Yunus timleri, aranan 56 kişiyi ve uyuşturucu üreten, kullanan 164 kişiyi yakalayan haklarında adli işlem yapılmasını sağladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni kurulan Yunus timleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında başarıyla görev yapıyor.

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