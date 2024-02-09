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        Mudanya'da yeni oluşturulan Yunus timleri suç ve suçlularla mücadelede etkin görev alıyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni kurulan Yunus timleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında başarıyla görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:36 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:38
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        Mudanya'da yeni oluşturulan Yunus timleri suç ve suçlularla mücadelede etkin görev alıyor
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni kurulan Yunus timleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında başarıyla görev yapıyor.

        Mudanya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yunus timleri, asayiş olaylarına hızlı müdahale etmeleri sayesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesinde büyük rol oynuyor.

        Yaklaşık 3 ayda yaptıkları operasyonlarda 350 gram uyuşturucu, 12 çalıntı araç ve motosiklet ile 23 ruhsatsız tabanca ele geçiren Yunus timleri, aranan 56 kişiyi ve uyuşturucu üreten, kullanan 164 kişiyi yakalayan haklarında adli işlem yapılmasını sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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