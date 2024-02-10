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        Minibüsün çarptığı bisikletli, liseli Batın öldü

        BURSA'da, yolcu minibüsünün çarptığı bisikletteki Batın Atalı (16) ile arkadaşı Hakan A. (17) yaralandı. Duran kalbi, kalp masajıyla çalıştırılan Atalı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:40
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        Minibüsün çarptığı bisikletli, liseli Batın öldü
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        BURSA'da, yolcu minibüsünün çarptığı bisikletteki Batın Atalı (16) ile arkadaşı Hakan A. (17) yaralandı. Duran kalbi, kalp masajıyla çalıştırılan Atalı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Dün akşam, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, Yeşilyayla Sokak'tan Mümin Gençoğlu Caddesi'ne aniden çıktığı öne sürülün Batın Atalı'nın kullandığı bisiklete, Nevzat Can idaresindeki 16 M 10093 plakalı minibüs çarptı. Savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı Hakan A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Batın Atalı'nın duran kalbini uzun süren kalp masajıyla çalıştırırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonuyla kayda alındı. Sağlık görevlilerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Batın Atalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

        Belkız ve Mustafa Atalı çiftinin tek çocukları olan Batın Atalı'nın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Elazığ'a götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralı arkadaşı Hakan A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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