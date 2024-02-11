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        Şerit ihlali yaparak cipe çarpan motosikletli öldü

        BURSA´nın İznik ilçesinde şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen ciple çarpışan motosikletin sürücüsü İlhan Er (38) hayatını kaybetti.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:40
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        Şerit ihlali yaparak cipe çarpan motosikletli öldü
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        BURSA´nın İznik ilçesinde şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen ciple çarpışan motosikletin sürücüsü İlhan Er (38) hayatını kaybetti.  

        Kaza saat 15.30 sıralarında İznik'in Hisardere Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe merkezinden Hisardere Mahallesi istikametine seyir halinde olan İlhan Er´in kullandığı 16 BBF 343 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücüsünün şerit ihlali yapmasıyla, karşı yönden gelen Hasan Tosun (72) yönetimindeki 20 YE 366 plakalı cipe çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü İlhan Er, götürüldüğü İznik Devlet Hastanesi´nde yapılah müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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