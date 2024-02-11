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        Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu Emir, kaza olmaması için ışık tutuyormuş (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:58
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        Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu Emir, kaza olmaması için ışık tutuyormuş (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa'da,otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu araçlarını sağ şeride çekip değişim yapmak isteyen 3 gençten 2'sinin yaralanmasına, Emir Faruk Ağa´nın (25) ise ölümüne neden olan alkollü sürücü İbrahim Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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