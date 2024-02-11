Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu Emir, kaza olmaması için ışık tutuyormuş (2)

Bursa'da,otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu araçlarını sağ şeride çekip değişim yapmak isteyen 3 gençten 2'sinin yaralanmasına, Emir Faruk Ağa´nın (25) ise ölümüne neden olan alkollü sürücü İbrahim Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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