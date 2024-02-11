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        Bursa'da "Muallim Kitap Meclisi"ne yazar Said Ercan konuk oldu

        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin dördüncüsü, yazar Said Ercan'ın katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:51
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        Bursa'da "Muallim Kitap Meclisi"ne yazar Said Ercan konuk oldu
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        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin dördüncüsü, yazar Said Ercan'ın katılımıyla yapıldı.

        E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, etkinliğin dördüncüsünün, Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

        Etkinlik öncesi 130 öğretmenin, Said Ercan'ın "Dijitalizm" kitabını okuduğu belirtilen açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

        Ercan tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık bir saat sunum yapıldığı aktarılan açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yarışma yapılması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği ifade edildi.

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