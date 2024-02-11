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        Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:30
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        Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, ilçenin farklı sokak ve caddelerinde takip ettikleri göçmenleri yakaladı. Ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 12 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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