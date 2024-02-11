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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:41
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

        Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Sena Nur İbişoğlu)

        Türk Hava Yolları: Van Ryk, Kübra Akman, Dicle Nur Babat, Silva, Neriman Özsoy, Bergmann (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan)

        Setler: 25-20, 17-25, 22-25, 23-25

        Süre: 119 dakika (28, 26, 29, 36)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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