Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Sena Nur İbişoğlu)
Türk Hava Yolları: Van Ryk, Kübra Akman, Dicle Nur Babat, Silva, Neriman Özsoy, Bergmann (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan)
Setler: 25-20, 17-25, 22-25, 23-25
Süre: 119 dakika (28, 26, 29, 36)
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.