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        Eski eşinin yanında gördüğü erkeği silahla kovalayıp, sığındığı fırında rehin aldı

        BURSA´da eski eşi A.E.´nin (49) yanında gördüğü Y.K.´yi (37) elinde silahla kovalayarak girdiği fırında rehin alan Adem Dikici (43) polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Tutuklanan Dikici´nin Y.K.´yi kovaladığı anlar ile polislerin ihbar üzerine koşarak olay yerine gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:05
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        Eski eşinin yanında gördüğü erkeği silahla kovalayıp, sığındığı fırında rehin aldı
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        BURSA´da eski eşi A.E.´nin (49) yanında gördüğü Y.K.´yi (37) elinde silahla kovalayarak girdiği fırında rehin alan Adem Dikici (43) polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Tutuklanan Dikici´nin Y.K.´yi kovaladığı anlar ile polislerin ihbar üzerine koşarak olay yerine gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 11 Şubat´ta saat 10.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahal Cadde´sinde meydana geldi. Adem Dikici, eski eşi A.E.´yi yolda Y.K. isimli erkekle yürürken gördü. Taraflar arasında tartışma çıkarken, Dikici belinden çıkardığı tabanca ile Y.K.´yi kovalamaya başladı. Dikici, Y.K.´yı sığındığı fırında başına silah kabzasıyla vurup yaralayarak rehin alırken, çevredekiler yolun karşısında bulunan Çarşı Polis Merkezi´ne giderek ihbarda bulundu. Koşarak olay yerine gelen polisler, Y.K.´yi fırında rehin alan Adem Dikici´yi ikna ederek gözaltına aldı. Silah kabzasıyla vurulması sonucu başından yaralanan Y.K. ise olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki ifadesinde eski eşini başka bir erkekle görünce kıskançlık krizine girerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen Adem Dikici, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        POLİSLER KOŞARAK OLAY YERİNE GELDİ

        Ayrıca olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adem Dikici´nin elindeki silahla Y.K.´yi kovaladığı, o sırada yoldan geçenlerin ise panikle kenara çekildiği görüldü. Polislerin, ihbar üzerine koşarak olay yerine geldikleri anlar da görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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