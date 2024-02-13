Geçen yıl en çok Endonezya'dan turist ağırlayan Bursa, turizmde yüzünü Asya'ya çevirdi

CEM ŞAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, 2023'te Bursa'ya en çok Endonezya'dan turist geldiğini belirterek, bu yıl Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ve Asya Pasifik ülkelerinden turist gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Geçen yıl 320 bin 15'i yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 368 bin 163 turist kentteki otellerde konakladı.

Kente gelen yabancı turist dağılımına bakıldığında Endonezya 44 bin 424 kişiyle ilk sırada yer alırken, 40 bin 800 turistle Kuveyt ikinci, 30 bin 131 turistle Suudi Arabistan üçüncü, 17 bin 465 turistle Malezya dördüncü ve 14 bin 954 turistle Almanya beşinci sırada yer aldı.

Bulgaristan 10 bin 335 turistle 6'ncı, Rusya 9 bin 518 turistle 7'nci, Amerika Birleşik Devletleri 7 bin 520 turistle 8'inci, Birleşik Arap Emirlikleri 5 bin 668 turistle 9'uncu ve Fransa da 5 bin 496 turistle 10'uncu ülke oldu.

- "294 bin yabancı turist konaklamalı olarak Bursa'yı ziyaret etti"

Saraçoğlu, AA muhabirine, geçen yıl günübirlik ziyaretçi sayısında Bursa turizminde yoğun bir turistik faaliyet yaşandığını söyledi.

Buna rağmen konaklamalı turizmde kentte istenilen seviyeye ulaşamadıklarını ifade eden Saraçoğlu, "Türkiye turizminde yüzde 20'lik bir büyüme olmasına rağmen Bursa bu oranda faydalanamadı. Sayılara baktığımızda geçen yıl 1 milyon 368 bin ziyaretçinin geldiğini, 1 milyon 48 bin yerli turist 320 bin de yabancı turistin konaklamalı olarak Bursa'yı ziyaret ettiğini gördük." dedi.

Turizm literatüründe bir kişinin turist sayılabilmesi için bulunduğu yerde en az 24 saat konaklaması ve turistik faaliyetlerde bulunması gerektiğine değinen Saraçoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda birtakım mesafeler katettiklerini, bundan sonraki süreçte şehre gelen turistlerin en az 2-3 gece konaklamasını sağlamak için yeni çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı turizm sektörünün önemli derecede etkilendiğini dile getiren Saraçoğlu, depremden sonra birinci önceliğin oradaki vatandaşlara yardım etmek olduğunu, devletin de bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini hatırlattı.

- "Çin'den Türkiye'ye ve Bursa'ya turist getirmek için bir adım atacağız"

Saraçoğlu, 2024 yılı için hazırlıkları daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Farklı destinasyonlara, farklı pazar alanlarına yöneldik. Bunların içinde Çin bizim için önemli bir Pazar, Çin'den Türkiye'ye ve Bursa'ya turist getirmek için bir adım atacağız. Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki fuarlara katılım hazırlıkları yapıyoruz. Amacımız bu ülkelerden şehrimize daha fazla turist çekmek. Bununla birlikte Avrupa ülkelerinden Fransa'da, Almanya'da ve Polonya'da pazarlama faaliyetlerimiz var. Balkan ülkeleriyle karşılıklı işbirliği içindeyiz. Türk cumhuriyetlerle turizm alanında başlangıç yapma aşamasındayız. Paydaşlarımızla birlikte Bursa için üretiyoruz."

- "2024 yılı planlamamız içinde Asya Pasifik ülkeleri var"

Geçen yıl Endonezya'dan Bursa'ya yoğun bir ilgi olduğuna işaret eden Saraçoğlu, "İlk beş ülke olan Endonezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Malezya ve Almanya'dan misafirlerimiz oldu. Endonezya'dan Bursa'ya daha çok turist getirmek için oradaki fuar etkinliklerine katılıp turizm dünyası ile buluşarak işbirliğimizi artıracağız. 2024 yılı planlamamız içinde Çin, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere Asya Pasifik ülkeleri var." açıklamasında bulundu.

Endonezyalıların inanç ve kültür turizmine çok önem verdiğini dile getiren Saraçoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜRSAB olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile önceki yıllarda Endonezya'daki turizm fuarlarına katılım sağlayarak orada Bursa'yı tanıttık. Endonezyalıların inanç turizmine önem verdiklerini bildiğimiz için Bursa'nın tarihi mekanlarını ve türbelerini anlattık. Ulu Camii'nin İslam alemindeki en önemli 5 mabetten biri olduğunu aktardık. Bu çalışmaların meyvelerini geçen yıl itibariyle almaya başladık. Endonezya'dan gelen turistlerin Bursa'da ilk gittikleri yer Ulu Cami oluyor. Orayı çok merak ediyorlar. Ondan sonra kentin inanç turizmiyle alakalı mekanlarını ve tarihi, turistik yerlerini geziyorlar. Uludağ'a çıkıyorlar."

- "GUHEM'e yerli ve yabancı turist çekmeyi hedefliyoruz"

Bursa'nın turizmde çok çeşitli ürünlere sahip olduğunu ifade eden Saraçoğlu, kentte yıl boyunca turizm faaliyetlerinde çeşitlilik yapacak yani turisti memnun edecek hizmetlerin yer aldığını anlattı.

Saraçoğlu, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişiyle bilim ve kültür turizmine yönelik ilginin arttığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) var. Dünyada bu alanda beş önemli merkezden bir tanesi. Avrupa'nın da en büyüğü. Gençlerin ve uzaya ilgi duyan halkımızın gelip ziyaret edebileceği, orada derinlemesine daha detaylı incelemeler yapabileceği ve çeşitli deneyimler yaşayabileceği bir merkez. Destinasyon oluşturma ve rota belirlemelerinde GUHEM'i tur programlarına koyuyoruz. Özellikle sömestr tatilinde GUHEM'i ziyaret edenlerde artış yaşandı. Çevre illerden gelen yerli turistler Bursa‘yı gezerken burayı da ziyaret ettiler. Bundan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında GUHEM'in tanıtımını da yaparak yerli ve yabancı turist sayısını sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefliyoruz."