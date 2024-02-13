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        Bursa'da metro inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro inşaat alanında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:40 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:40
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        Bursa'da metro inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro inşaat alanında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde inşaatı devam eden metro istasyonunda çalışan Eyüp Özer (61) henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özer, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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