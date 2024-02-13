Bursa'da metro inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro inşaat alanında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro inşaat alanında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde inşaatı devam eden metro istasyonunda çalışan Eyüp Özer (61) henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özer, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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