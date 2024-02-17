Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi (3) GEMİDENPAYLAŞILAN SON GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiye ve 6 mürettebata ulaşmak için çalışmalar sürerken, batan gemide yağcı olarak bulunan Hüseyin Tutuk isimli gemicinin eşine gönderdiği ve geminin batma anlarının yer aldığı görüntülerle ilgili Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. '5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor' diyen Tutuk'un paylaştığı görüntülerde işaret edilen saatin, ilk yardım sinyalinin geldiği saatle örtüşmediği ve saat 06.28'e kadar yardım çağrısından bulunulmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçerisinde 6 personel bulunan 'Batuhan A' isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan yaklaşık 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat 2024 saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında planlı rotasında ilerlerken yaklaşık saat 01.30 sularında rotasını önce kuzeye daha sonra güneye doğru çevirdiği ve devamında da saat 06.28'de Türk Radyo'ya yardım çağrısında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu yardım çağrısı alınana kadar geçen süre zarfında 'Batuhan A' isimli ticari gemiden herhangi bir tehlike ve yardım çağrısında bulunulmamıştır. Müteakiben Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından saat 06.32'de EPIRB sinyali alınması üzerine bölgeye en yakın konuş yerinde bulunan Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313 saat 06.50'de avara ederek olay yerine intikale geçmiştir. TCSG 313 tarafından EPIRB sinyalinin geldiği noktaya saat 07.30'da varılmış olup bahse konu mevkisinde icra edilen su üstü yüzey araması sonucu herhangi bir yüzer unsur veya 'Batuhan A' isimli ticari gemiye rastlanmamış olup ivedilikle tespit ve teşhis faaliyetlerine devam ederek diğer Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye sevk edilmesi sağlanmıştır." EŞİNE SAAT 06.09'DA MESAJ YAZMIŞ, 06.19'DA GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞMIŞ Hüseyin Tutuk'un mesaj ve video paylaşımında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Ticari geminin içinde bulunan 6 personelden biri olan Hüseyin Tutuk'un eşi ile saat 06.09'da internet üzerinden içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu ancak geminin seyrüsefer bilgilerinin örtüşmediği tespit edilmiştir. Bahse konu gemiden ilk yardım talebinin ve geminin battığına dair ilk bilginin saat 06.28'de Türk Radyo'ya iletildiği müteakiben de saat 06.32'de EPIRB sinyalinin geldiği tespit edilerek en yakın konuş yerinde bulunan Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313 saat 06.50'de EPIRB sinyalinin geldiği bölgeye derhal intikale başlamıştır. Bu süre zarfından itibaren gemi mürettebatına ulaşmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmekte olup tüm imkan/kabiliyetler seferber edilmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:48 facebook

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