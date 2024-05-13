9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 38 gözaltı; çağrı merkezi kurup yatırım vaadiyle dolandırmışlar
BURSAmerkezli 9 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.
BURSAmerkezli 9 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çağrı merkezi kurarak, mağdurları, ‘internetten yatırım vaadiyle’ dolandırdığı tespit edildi.
Bursa'da çok sayıda kişinin, internetten yatırım vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri 3 ay boyunca izledi. Şüphelilerin çağrı merkezi kurdukları ve mağdurlarla bu merkezden irtibata geçtiklerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Bursa merkezli, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep’teki 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
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